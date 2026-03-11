Masters 1000 Indian Wells 2026: Sinner supera un ottimo Fonseca e accede ai quarti di finale

Si chiude a favore di Jannik Sinner il primo capitolo di questa nuova sfida con Joao Fonseca. L’italiano si è imposto 7-6(6) 7-6(4) in poco più di due ore nel match valido per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells 2026. È servita una prestazione di alto livello da parte del numero due del mondo per avere la meglio del carioca, in evidente crescita, e che se ne va con qualche rammarico per i tre set point consecutivi nel tie-break del primo set.

Nel prossimo turno Sinner affronterà Learner Tien, numero 21 del ranking, che ha sconfitto in tre set Alejandro Davidovich Fokina. L’unico precedente tra i due risale allo scorso ottobre quando, nella cornice di Pechino, l’azzurro trionfò in finale con un doppio 6-2.

La partita

Come nel precedente match con Denis Shapovalov, l’altoatesino comincia parzialmente contratto e concede subito una palla break, annullandola. Il ritmo dell’incontro per diversi tratti è rapido, con entrambi i tennisti che non riscontrano problemi nel mantenere il servizio. Le uniche due occasioni sono a favore del quattro volte campione Slam nel settimo e nel nono gioco, ma il nativo di Rio de Janeiro è bravo a disinnescarle.

Nel tie-break Fonseca conquista una grande opportunità portandosi sul 6-3. Da quel momento in poi, complice un Sinner impeccabile, non ottiene più un punto e l’italiano ne approfitta per assicurarsi il primo parziale.

Nel secondo set, il classe 2001, dopo alcuni giochi di sostanziale equilibrio, prova a dare la definitiva spallata al match ottenendo il break nell’ottavo gioco. L’incontro sembra avviarsi verso la conclusione con il nativo di San Candido che serve per la vittoria, ma il numero 39 del mondo, al termine di un game al limite della perfezione, strappa la battuta e riporta tutto in parità. Per la seconda volta il parziale si decide al tie-break.

Nonostante anche in questa circostanza Fonseca si porti in vantaggio, prima sul 3-2, poi sul 4-3, il ventiquattrenne altoatesino con una serie di quattro punti consecutivi si guadagna l’accesso ai quarti di finale.

Le parole di Sinner

Al termine del match, nell’intervista in campo, l’azzurro esprime le sue impressioni riguardo l’incontro: “Sono molto contento di aver vinto la partita, in particolare perché a fine secondo set ho avuto un calo di intensità. In generale ho cercato di essere aggressivo e sono riuscito a vincere i punti chiave”.

Sinner rivolge parole di apprezzamento anche nei confronti del suo avversario, Joao Fonseca, a cui riconosce un grande potenziale: “Lui è un gran talento, è potente da entrambi i lati”.

Infine, un’anticipazione sul prossimo match di quarti di finale con Tien, che ritiene già pronto per questo tipo di appuntamenti e per quelli che lo aspettano in futuro: “Tien è molto solido, ne giocherà tante di queste partite”.