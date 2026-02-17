Cobolli-Atmane in tv: data, orario, diretta streaming secondo turno ATP Delray Beach 2026

Flavio Cobolli sfiderà Terence Atmane nel match valido per il secondo turno dell’ATP 250 di Delray Beach 2026. Ha disperatamente bisogno di una vittoria il tennista azzurro, che dopo la United Cup ha subito solo batoste. Reduce dal netto ko a Dallas contro Pinnington Jones, Flavio cerca riscatto in Florida, dove inaugurerà il suo percorso contro il francese Atmane.

COBOLLI-ATMANE IN TV: DATA E ORARIO

Il match tra Cobolli e Atmane a Delray Beach andrà in scena mercoledì 18 febbraio non prima delle ore 19.00. Sarà possibile seguire la partita in diretta tv sui canali Sky Sport e in streaming su SkyGo e NOW.