Atp Rio 2026, sospeso il match Berrettini-Barrios Vera: il motivo e gli aggiornamenti

Il match di primo turno dell’ATP 500 di Rio de Janeiro tra Matteo Berrettini e Tomas Barrios Vera è stato sorpreso al termine del primo set, vinto al tie-break dall’azzurro. Il motivo? Si sono spente le luci sui campi del circolo brasiliano. Probabilmente si è trattato di un black out dato che è saltata anche la trasmissione streaming degli incontri. Il gioco è stato dunque interrotto e i giocatori sono tornati negli spogliatoi. Di seguito gli aggiornamenti.

AGGIORNAMENTO DELLE 22.15 – Sui campi secondari gli incontri sono ricominciati. Ancora fermo invece il gioco sulla Quadra Guga Kuerten, dove si gioca Berrettini-Barrios Vera, a causa di problemi tecnici.