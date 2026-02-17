WTA Dubai 2026, Paolini sconfitta all’esordio: passa Eala in due set

Altra battuta d’arresto al debutto per Jasmine Paolini, che dopo la prematura sconfitta nel torneo di Doha è uscita di scena al secondo turno anche nel WTA 1000 di Dubai 2026. Nel torneo che due anni fa ha dato via alla sua incredibile ascesa, l’azzurra si è arresa con il punteggio di 6-1 7-6 ad Alexandra Eala (n. 47 WTA) dopo un’ora e quaranta minuti. Al prossimo turno la filippina se la vedrà contro Sorana Cirstea. Paolini salute invece il Medio Oriente senza alcuna vittoria: non le resta che guardare al futuro con i WTA 1000 di Indian Wells e Miami.

La partita

Paolini parte bene, tenendo la battuta a 0, ma poi crolla improvvisamente: subisce due break e non riesce mai neppure ad arrivare ai vantaggi nei game di risposta. Impeccabile invece Eala, che in appena 24 minuti mette a referto un severo 6-1. Il copione non cambia nel secondo parziale: la giocatrice filippina strappa la battuta a Jasmine nel terzo gioco e consolida il break di vantaggio. Spalle al muro, l’azzurro tenta di cambiare la strategia e inizialmente ne trae i frutti, sfruttando la prima palla break della sua partita e impattando sul 3-3. Eala tuttavia continua a tirare vincenti da ogni lato del campo e si riporta avanti di un break. Partita finita? No, perché Paolini annulla tre match point sotto 3-5, rifiutando di arrendersi senza lottare. La rimonta prosegue fino al 6-5 ma poi manca due set point ed è stata costretta al tie-break. A prevalere è Eala, che approfitta di qualche errore di troppo di Jas ma ci mette anche del suo e prevale per 7 punti a 5.