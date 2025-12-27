La famiglia Tien: dalla fuga dal Vietnam alla rinascita grazie al tennis

Il ventenne americano Learner Tien, di recente vincitore delle Next Gen Finals, ha vissuto un’ottima annata, mostrando a tutti le sue capacità e che, nel futuro prossimo, potrà dire la sua senza alcun dubbio. In un documentario pubblicato recentemente da Tennis Channel, si ha la possibilità di conoscere meglio la sua storia e, in particolare, quella dei suoi genitori, Khuong e Huyen Tien. Entrambi furono costretti, quando ancora non si conoscevano, a scappare dal loro paese d’origine, il Vietnam, a causa della guerra, in direzione Stati Uniti, California. Lui, più fortunato, è riuscito ad arrivare in aereo, mentre lei solo su una barca dove: “Abbiamo navigato per dieci giorni e vissuto esperienze piuttosto drammatiche, come aver visto persone morire”. Il tennis è sempre stato al centro della famiglia Tien, infatti, grazie a questo sport i due si sono conosciuti. Khuong era insegnante del medesimo sport e Huyen lo intervistò per un articolo, da lì tutto ebbe inizio.

GENITORE-ALLENATORE

Fino a poco tempo fa, recentemente infatti è entrato nel suo team il coach Michael Chang, gli unici allenatori che Tien avesse mai avuto erano stati proprio i suoi genitori. La preoccupazione principale era che nessuno di loro volesse veramente il suo bene, ma anche perché, come dice il padre: “Il buon allenatore per tuo figlio è colui che sta sveglio di notte pensando a lui, ma quando sono giovani, questa persona di solito sono i genitori”. Visti i risultati e, allo stesso tempo, i comportamenti del giovane statunitense sul campo da gioco, Khuong e Huyen non potrebbero che essere più orgogliosi di loro figlio, ma anche di loro stessi che, seppur con un passato complicato, sono riusciti a rimettersi in carreggiata.