ATP 500 Doha 2026: programma, orari, ordine di gioco mercoledì 18 febbraio. In campo Sinner

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di mercoledì 18 febbraio dell’ATP 500 di Doha 2026. Sul Campo Centrale spicca l’interessante sfida tra la testa di serie numero 4 Daniil Medvedev e il greco Stefanos Tsitsipas, ma il match da non perdere è quello tra Jannik Sinner e l’australiano Alexei Popyrin: in palio un posto ai quarti di finale. Sul Grandstand 1 scendono in campo Simone Bolelli e Andrea Vavassori contro le teste di serie numero 2 Marcelo Arevalo e Mate Pavic.
IL PROGRAMMA COMPLETO
Center Court
Dalle 11.30 – Fucsovics vs (7) Khachanov
Non prima delle 13.00 – (4) Medvedev vs Tsitsipas
Non prima delle 17.30 – Popyrin vs (2) Sinner
A seguire – (1) Alcaraz o Rinderknech vs Royer
Grandstand 1
Dalle 11.30 – Bolelli/Vavassori vs (2) Arevalo/Pavic
A seguire – Fils vs (LL) Halys
Non prima delle 15.00 – Marozsan vs de Jong o (5) Rublev
Non prima delle 16.30 – (6) Mensik vs Zhang
Grandstand 2
Secondo match dalle 12.00 – (8) Lehecka vs Bergs