Australian Open 2026, Novak Djokovic: “Se sto bene posso battere chiunque”

“Sinner e Alcaraz sono di un livello diverso in questo momento, ma so che se sto bene e sono in salute posso battere chiunque. Se non avessi fiducia in me stesso non sarei qui”. Novak Djokovic ha parlato così in conferenza stampa all’Australian Open, di quanto ancora sia convinto di poter stare al passo e giocare anche con gli attuali dominatori del tennis mondiale.

Il riferimento di Nole, va all 2025 quando proprio a Melbourne ha sconfitto Carlos Alcaraz in quattro set. “L’anno scorso ho sconfitto Carlos nei quarti di finale, è la dimostrazione che ci sono e sono ancora qui. Il loro dominio non significa che nessun’altra abbia una chance, a me le mie chance piacciono e mi piace lavorare per arrivare ad averle”.

Non è mancato il riferimento alla decisione di lasciare la PTPA: “È stata una decisione difficile, ma dovevo farlo. Il mio nome è stato abusato in ogni articolo o canale di comunicazione. Sembrava che fosse la mia organizzazione, quando in realtà è di tutti i giocatori e le giocatrici. In più, non mi piacevano i modi i cui la dirigenza gestiva e dirigeva la PTPA, nonostante ciò, auguro loro il meglio”.