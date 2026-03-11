WTA 1000 Indian Wells 2026, Paolini stecca con Gibson: eliminata negli ottavi di finale

Jasmine Paolini cede il passo a Talia Gibson 7-5 2-6 6-1 in due ore di gioco, nel match valido per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Indian Wells. Un’occasione mancata per l’azzurra, tra le poche giocatrici a non affrontare una testa di serie, con la possibilità di guadagnare punti importanti in ottica classifica mondiale.
Dopo aver perso il primo set, era riuscita a rimettere nei binari giusti la gara, senza, però, completare l’opera, in un set decisivo senza storia. Prosegue il complicato rapporto dell’italiana con il cemento californiano, dove non ha mai superato lo scoglio degli ottavi di finale. Grande salto nel ranking mondiale, invece, per Gibson – salirà al numero 67 del mondo, guadagnando ben 45 posizioni -, che nel prossimo turno affronterà Linda Noskova. La classe 2004 diventa, inoltre, la prima giocatrice qualificata, da undici anni a questa parte, a raggiungere i quarti di finale nel torneo di Indian Wells.
La partita
Il primo set è piuttosto equilibrato con due rapidi break che si susseguono nel quarto e nel quinto gioco. La situazione sembra essere ben avviata per decidere il primo parziale al tie-break ma, alla quarta palla break dell’undicesimo game, Gibson coglie l’opportunità e conquista il primo set.
Nel secondo parziale è decisamente un’altra Paolini che si porta velocemente sul 3-0. Con diverse chance a suo favore, la toscana archivia la pratica con un ulteriore break.
Nel set decisivo entrambe sono pronte a darsi battaglia, ma la ventunenne australiana schiaccia il pedale dell’acceleratore e imprime con forza una decisa sterzata al match, con tre break che segnano la fine della sfida.