ATP 500 Barcellona, Musetti in conferenza con il braccio fasciato: “Sto bene, è solo per disinfiammare”

DA BARCELLONA

Tornato al successo con un 7-5 6-2 ai danni di Martin Landaluce, Lorenzo Musetti approda al secondo turno dell’ATP 500 di Barcellona. Molto contento del risultato acquisito, nonostante una prestazione che potrà crescere con il tempo, l’azzurro si è presentato in conferenza con un impacco al braccio. “Fisicamente mi sento bene, non ho niente. Questa fasciatura è solo per disinfiammare“, le parole dell’azzurro, che ha subito voluto tranquillizzare tutti. Al momento dunque non dovrebbe esserci nessun infortunio o possibile ritiro all’orizzonte.

Parlando poi della prestazione, il numero 2 d’Italia ha comunque manifestato l’importanza del risultato: “Arrivo da un periodo per niente facile e sono contento di aver spezzato il periodo di due sconfitte con questa vittoria, la prima dall’Australian Open. Landaluce è stato molto aggressivo, poi mi ha concesso qualcosa. Io ho bisogno di migiorare come livello e trovare un po’ di ritmo”. Al secondo round ci sarà la sfida contro Corentin Moutet, un’occasione per mettere altro tennis nelle gambe, priorità assoluta per l’italiano: “In questo momento non penso ai punti da difendere, so che sono tanti sulla terra, così come non mi preoccupo di dover per forza vincere al secondo turno. Lottare è la mia priorità, passa da qui la ricerca del mio livello”.