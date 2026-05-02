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ESCLUSIVA – Internazionali BNL d’Italia 2026: a Carboni la wild card per le qualificazioni

Redazione
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Lorenzo Carboni - Foto Yuri Serafini
Lorenzo Carboni - Foto Yuri Serafini

Sarà Lorenzo Carboni a ricevere la wild card per le qualificazioni degli Internazionali BNL d’Italia 2026 lasciata libera da Giulio Zeppieri, che è ancora fermo ai box per un infortunio al polso.

Secondo quanto raccolto da Spazio Tennis, sarà dunque il 2006 sardo, attualmente numero 458 del mondo, a giocare il tabellone cadetto del Masters 1000 romano. Dopo un 2025 condito da 2 titoli ITF, e tanti tornei Challenger giocati, con vittorie importanti come su Francesco Maestrelli, l’allievo del Piatti Tennis Center farà quindi il suo esordio nelle qualificazioni del Masters 1000 capitolino.

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