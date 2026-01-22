Australian Open 2026, Duckworth: “Fantastico tornare a giocare sulla Rod Laver Arena”

“È stata una sfida complicata. Però è stato fantastico tornare a giocare sulla Rod Laver Arena davanti a un pubblico tutto esaurito. Il supporto è stato incredibile. Giocare in casa, sul campo centrale, è sempre davvero piacevole”. James Duckworth è stato sommerso dal supporto e affetto del suo pubblico, ma non è riuscito nell’impresa contro Jannik Sinner.

Al secondo turno dell’Australian Open 2026 il tennista australiano si è dovuto arrendere in tre set al numero 2 del seeding, interrompendo così il suo percorso all’Happy Slam. Ad attendere Jannik, al terzo round in programma sabato 24 gennaio (orario e campo da confermare) c’è Eliot Spizzirri, andato a segno nella sfida terminata in cinque set contro Wu Yibing.

L’ESTATE AUSTRALIANA E UNO SGUARDO AL FUTURO

Nella conferenza stampa rilasciata a fine partita l’ex numero 46 del mondo ha dato un giudizio complessivo sulla sua estate australiana: “Ho giocato un buon tennis. Mi sono qualificato a Brisbane e ho disputato una partita piuttosto buona, sono andato vicino a vincere il primo turno lì. Ad Adelaide non ho giocato così bene, ma ancora una volta ho affrontato un ottimo giocatore che ha poi vinto il torneo.

Poi qui a Melbourne… non credo di aver giocato un grande tennis al primo turno, ma sono stato davvero contento di come ho lottato, di come ho combattuto dopo essere stato sotto due set a uno e di essere riuscito a superare tante difficoltà per vincere quella partita. Oggi è stata dura. Probabilmente dal punto di vista fisico ero un po’ affaticato dopo il primo turno. Quando affronti il numero 2 del mondo, che ha vinto questo torneo negli ultimi due anni, di notte, con condizioni che per me non potrebbero essere peggiori diventa davvero difficile”.

I numerosi interventi chirurgici e gli acciacchi fisici non hanno fermato la voglia di continuare a brillare per il trentaquattrenne di Sydney che, rientrato in Top 100, ha dichiarato di non avere alcuna intenzione di fermarsi: “L’obiettivo è tornare nella Top 50. È questo il traguardo da quando ho iniziato a lavorare con il mio nuovo allenatore a settembre. È verso questo che stiamo lavorando. Continuo a spingere in quella direzione”.