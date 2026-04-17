ATP 500 Monaco di Baviera 2026: Cobolli supera l’insidia Kopriva, è in semifinale

Flavio Cobolli supera 6-3 6-2 l’insidioso Vit Kopriva – giustiziere di Luciano Darderi agli ottavi – e si guadagna la semifinale dell’ATP 500 di Monaco di Baviera 2026. Il romano accede così alla settima semifinale della carriera nel circuito ATP, la quarta su terra rossa. Si tratta anche della terza semifinale raggiunta nel 2026 dopo quelle dell’ATP 250 di Delray Beach dove ha perso con Sebastian Korda e dell’ATP 500 di Acapulco, poi vinto. L’avversario a cui contenderà un posto in finale sarà in ogni caso ostico: il vincente del match tra Alexander Zverev e Francisco Cerundolo. Anche per il ceco Kopriva rimane un’ottima settimana: quinta volta in carriera nei quarti di finale ATP (tutti sul rosso) di cui tre in questa stagione, da lunedì si riavvicinerà al suo best ranking (60).

Le parole

“Abbiamo lottato ogni singolo punto. Con Kopriva non è mai facile, la sua palla è sempre rapida e il campo non è perfetto, se giochi molto piatto diventa difficile” ha detto Cobolli. In particolare il numero 16 al mondo ha sottolineato il suo approccio: “Mi è piaciuta la mia attitudine, sono rimasto sempre concentrato soprattutto nel secondo set in cui ogni tanto calo di testa”. Tuttavia, si è detto insoddisfatto del rendimento al servizio: “Il servizio deve migliorare ancora, ho fatto grandi progressi negli ultimi 2 anni ma servono percentuali più alte nel corso di tutta la settimana”.