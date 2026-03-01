Flavio Cobolli vince l’ATP 500 di Acapulco 2026: montepremi e nuovo ranking

Flavio Cobolli sconfigge Frances Tiafoe e trionfa nell’ATP 500 di Acapulco. Al quarto atto conclusivo nel circuito maggiore, il tennista romano vince il suo terzo titolo, il primo sul cemento. Trofeo che arriva dopo un inizio di stagione alquanto complicato per il classe 2002 italiano. Il grande salto di classifica di Flavio, lo vedremo da lunedì dove occuperà la posizione n. 15 del ranking ATP. Il tennista azzurro pronto per volare a Los Angeles in direzione Indian Wells, si è assicurato un assegno da 390.800 mila euro.
MONTEPREMI ATP 500 ACAPULCO 2026
PRIMO TURNO – $ 19.260 (0 punti)
SECONDO TURNO – $ 36.115 (50 punti)
QUARTI DI FINALE – $ 67.665 (100 punti)
SEMIFINALE – $ 132.425 (200 punti)
FINALE – $ 248.480 (350 punti)
VINCITORE – $ 461.835 (500 punti)