Roland Garros 2026, Binaghi su Sinner: “Il carattere e la correttezza di Jannik valgono più del risultato”

Il Presidente FITP, Angelo Binaghi, tramite l’ufficio stampa della Federazione, ha commentato la sconfitta di Jannik Sinner al secondo turno del Roland Garros 2026. Queste le sue parole: “Voglio ringraziare Jannik Sinner per la grande sportività e il senso di responsabilità dimostrati oggi. In condizioni climatiche estremamente difficili, dopo un malore evidente, Jannik ha scelto comunque di restare in campo e di concludere la partita con rispetto per il torneo, per il pubblico e per il suo avversario. Le sconfitte fanno parte dello sport, ma il carattere e la correttezza mostrati oggi da Jannik valgono molto più del risultato. A nome della Federazione Italiana Tennis e Padel gli siamo vicini e siamo orgogliosi di lui, non solo come campione, ma anche e soprattutto per i valori che continua a trasmettere“.