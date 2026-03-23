Masters 1000 Miami 2026: programma, orari e ordine di gioco di martedì 24 marzo

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di martedì 24 marzo del Miami Open 2026. È tempo di ottavi di finale al maschile e quarti al femminile nella seconda tappa del Sunshine Double, in caso di vittoria di Jannik Sinner, l’azzurro sfiderà Michelsen in campo nella giornata di martedì. In campo anche Sebastian Korda che dopo aver eliminato Carlos Alcaraz, sfiderà Martin Landaluce.
IL PROGRAMMA COMPLETO
STADIUM
ore 17.00 – (21) Lehecka vs (6) Fritz
non prima delle 19.00 – (10) Mboko vs (13) Muchova
non prima delle 21.00 – Michelsen vs (30) Moutet o (2) Sinner – (Possibile cambio di campo)
non prima di 00.00 – (4) Gauff vs (6) Anisimova o (12) Bencic
non prima delle 01.30 – (4) Zverev o Cilic vs Halys o Majchrzak – (Possibile cambio di campo)
GRANDSTAND
ore 16.00 – (32) Korda vs (Q) Landaluce
a seguire – (24) Vacherot vs (28) Fils
non prima delle 19.00 – (29 Etcheverry vs (22) Paul
non prima delle 21.00 – Atmane vs (19) Tiafoe
non prima di 00.00 – (31) Humbert vs (18) Cerundolo