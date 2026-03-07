L’Italia avrà un nuovo torneo: l’ATP 250 di Milano su erba

Come riportato da Daniele Dallera e Daniele Sparisci su Il Corriere della Sera, l’Italia avrà un nuovo torneo. Per la precisione si terrà a Milano, a partire dal 2028, e sarà un 250 su erba collocato in calendario dopo il Roland Garros, come richiesto dalla stessa ATP. Per assicurarselo la Federtennis ha pagato 24 milioni di dollari, a cui va aggiunto un 10% alla stessa ATP, per acquistare i diritti del torneo di Bruxelles.

L’idea di Angelo Binaghi è di promuovere il torneo nel corso degli anni, facendo un upgrade da 250 a 500. Per quanto riguarda i diritti tv, invece, Mediaset collaborerà con FITP già quest’anno quando trasmetterà in chiaro la ATP Finals. Tuttavia, i diritti televisivi vengono negoziati in blocco da ATP Media che, fino al 2028, ha un accordo con Sky.

I dati della crescita

La piacevole novità rappresentata dal torneo meneghino è un ulteriore segnale di crescita per l’intero movimento tennistico italiano. Non solo tre tennisti in Top 15 per la prima volta nella storia, ma anche ottimi risultati economici. Infatti, gli Internazionali d’Italia e le Finals di Torino hanno registrato crescite importanti nelle vendite dei biglietti da un anno all’altro. Inoltre, i tesserati FITP sono cresciuti del 266% dal 2020 (sono ora 1,25 milioni) e l’intera federazione produce entrate fiscali superiori a 1,2 miliardi di euro annui. Numeri che raccontano di un sistema in costante crescita, ben oltre il fenomeno Sinner.