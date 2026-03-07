NewsWta

WTA 1000 Indian Wells 2026: Paolini batte Potapova e avanza al terzo turno

Luca Innocenti
By Luca Innocenti
Jasmine Paolini all'Australian Open 2026
Jasmine Paolini 2 - Foto PSNEWZ/SIPA / IPA

Jasmine Paolini vince in rimonta il suo match di esordio ad Indian Wells. L’italiana supera 6-7(7) 6-2 6-3 l’austriaca Anastasia Potapova dopo 2 ore e 30 minuti di gioco, al terzo turno affronterà Ajla Tomljanovic (n. 85 WTA). L’unico precedente tra Paolini e l’australiana risale al secondo turno del Roland Garros 2025, quando la toscana vinse 6-3 6-3.

La partita

Il primo set è un’altalena continua: subito break di Potapova, doppio break di Paolini, nuovo aggancio e allungo dell’austriaca. Tuttavia, quando deve servire per il set, la classe 2001 nata in Russia viene ripresa dall’italiana. Dopo un’ora e 8 minuti il primo parziale si risolve al tie-break, vinto da Potapova 7-5. Secondo e terzo set, al contrario, hanno un andamento molto lineare caratterizzato da quattro break complessivi di Paolini. Nel secondo la due volte finalista Slam si porta subito avanti, poi sono quattro giochi consecutivi sul 3-2 dell’ultimo parziale a decretare la fine del match.

