Australian Open 2026, Venus Williams: “Sono grata per avere l’opportunità di giocare, spero di farlo al meglio”

“Sono super grata per avere l’opportunità di giocare davanti ai tifosi, dai quali ho ricevuto molto supporto nei tornei precedenti e nelle passeggiate in città. Spero di giocare al meglio”. Così Venus Williams ha parlato nella conferenza stampa che anticipa l’inizio del torneo. Al primo turno Venus dovrà affrontare Olga Danilovic, la tennista serba classe 2001 attualmente alla posizione numero 68 del ranking mondiale.

Nel corso dello US Open 2025 alla statunitense è stato chiesto se ci fosse la possibilità di partecipare all’Happy Slam, ma quest’ultima ha allontanato l’ipotesi a causa della lontananza: “Mi stavo per sposare, con due matrimoni in arrivo, ero concentrata su quello”.

I segreti per continuare a giocare e i cambiamenti rispetto al passato

Le partite giocate negli ultimi tempi dalla sette volte campionessa Slam in singolare non sono state molte. La routine giornaliera per mantenersi al massimo, possibile, della forma è piuttosto rigida e non prevede eccezioni, neanche per una giocatrice come lei: “Da settembre per tre mesi mi sono allenata senza sosta. Ci sono stati alcuni periodi invece dove ero super impegnata, quindi dovevo prendermi una pausa, ma per la maggior parte del tempo cercavo di prendere il ritmo”.

Tornare in campo a Melbourne, a cinque anni dall’ultima volta, rappresenterà una grande emozione per l’ex numero uno del mondo. Ancor di più, se si pensa che la sua prima apparizione nello Slam australiano è avvenuta nel 1998: “A quei tempi non sapevo molte cose, e questo è grandioso perché ti permette di partire da zero. Il bello dello sport è spingersi al limite anche se non c’è nulla da dimostrare, è tutta una questione di atteggiamento e impegno”.