Sinner salterà Wimbledon? Gli aggiornamenti in tempo reale dopo la sconfitta al Roland Garros

Si è interrotta al secondo turno la corsa di Jannik Sinner al titolo del Roland Garros 2026. Complice un problema fisico, dovuto molto probabilmente alle condizioni di caldo estreme, il numero uno al mondo si è arreso in rimonta a Juan Manuel Cerundolo con il punteggio di 3-6 2-6 7-5 6-1 6-1 dopo 3 ore e 35 minuti di gioco. L’azzurro si trovava in vantaggio 5-1 nel terzo, dopo aver vinto agevolmente i primi due set, quando sono sopraggiunte delle difficoltà legate evidentemente ai crampi e ad una “sensazione di vomito” espressa da Jannik durante il medical timeout richiesto nei game finali della terza frazione. Senza poter ricevere alcun trattamento dal fisioterapista Sinner è tornato negli spogliatoi, ma al rientro in campo è riuscito a conquistare solamente due game.

Resta ora da capire la natura del problema accusato dall’altoatesino che era reduce dalle fatiche di Montecarlo, Madrid e Roma e da 30 vittorie consecutive. La speranza è ovviamente che riesca a recuperare in vista di Wimbledon, in programma dal 29 giugno al 12 luglio, dove difende il titolo conquistato lo scorso anno in finale su Carlos Alcaraz.

GLI AGGIORNAMENTI DOPO IL MATCH CON CERUNDOLO

Ore 16.42 – “Rimpianti di aver giocato così tanto? Non possiamo sapere cosa succede se non gioco Madrid o Roma. Ma resta che ho vinto 3 tornei importanti e ho giocato molto bene sulla terra”.

Ore 16.40 – Cosa ho pensato? Difficile dirlo, perché oggi non ho visto la via d’uscita. Onestamente non mi succede di solito. Non potevo far di più”.

Ore 16.39 – “È una cosa diversa dal passato. Non c’era un caldo folle, il caldo era ok. Nel quarto e nel quinto set set non avevo energie ed è stato difficile. Ho provato con quello che avevo”.

Ore 16.37 – “Questa mattina quando mi sono alzato già non mi sentivo tanto bene, ho provato da subito a giocare punti brevi. A inizio partita stavo colpendo molto bene. Poi a metà del terzo set, anche se stavo giocando un grande tennis sentivo di perdere energie. Ma questo è lo sport”.

Ore 16.35 – Sinner è arrivato in anticipo alla conferenza stampa

Ore 16.33 – Jannik Sinner parlerà alle ore 16.40