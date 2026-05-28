Roland Garros 2026, Sinner crolla ad un passo dalla vittoria: Cerundolo lo elimina al secondo turno

Dopo essersi trovato ad un passo dalla vittoria, Jannik Sinner esce incredibilmente di scena al secondo turno del Roland Garros 2026. In maniera a dir poco rocambolesca Juan Manuel Cerundolo (n.56 ATP) si è imposto con il punteggio di 3-6 2-6 7-5 6-1 6-1 dopo 3 ore e 36 minuti di gioco. Sembrava infatti ormai tutto avviato per il 31° successo consecutivo del numero uno al mondo, che dopo aver conquistato i primi due set si era portato avanti 5-1 nel terzo prima che un problema di natura fisica, dovuto probabilmente alle condizioni di caldo estreme, arrivasse a compromettere il prosieguo della sua partita. Da quel momento, subendo un parziale di 16 punti a 0, e perdendo sei game di fila giocando praticamente da fermo, è arrivata la rimonta di Cerundolo che ha prima messo le mani sulla terza frazione e poi conquistato, senza trovare di fronte a sé particolare resistenza, anche il quarto e il quinto set. È dunque l’argentino a staccare il pass per il terzo turno, il primo della sua carriera a livello Slam, dove incrocerà sulla sua strada Martin Landaluce o Vit Kopriva.

PRIMO SET

Sin dalle prime battute del match è chiaro il tema tattico di Cerundolo, che prova soprattutto dalla parte del dritto ad alzare le traiettorie per cercare di mettere in difficoltà Sinner, il quale, però, dopo aver tenuto la battuta in apertura, non si fa impensierire e mette subito a segno il break nel secondo game per poi allungare sul 3-0. L’argentino prova a rimanere a contatto, ma non riesce ad avvicinarsi nei game di risposta e l’azzurro mette le mani sul primo set.

SECONDO SET

Anche nella seconda frazione, Sinner trova immediatamente il break che gli permette di portarsi avanti 2-1. Nel game successivo Jannik deve annullare la prima palla break del suo torneo e lo fa con un dritto che pulisce la riga, prima di confermare il vantaggio. Sul 3-1 l’altoatesino strappa ancora la battuta a Cerundolo e poi chiude il secondo parziale con il punteggio di 6-2.

TERZO SET

Nel terzo set Sinner scappa via sul 3-0 con due break di distanza e poi, tenendo la battuta ai vantaggi, allunga sul 4-0. Cerundolo muove il punteggio nel quinto gioco, ma Sinner vincendo a quindici il sesto game sale sul 5-1. Più di uno sbandamento, però, al momento di chiudere per il numero uno al mondo, che sembra accusare un problema di natura fisica e dal 5-1 in suo favore, giocando praticamente da fermo, subisce un parziale di 12 punti a 0 che riavvicina Cerundolo fino al 5-4. Sempre più in difficoltà, Sinner perde altri tre punti di fila e si ritrova sullo 0-40 nel decimo gioco. Decide quindi di chiamare il medical timeout per una “sensazione di vomito” e torna negli spogliatoi per l’intervento del fisioterapista. L’azzurro perde il primo punto al rientro in campo e Cerundolo pareggia i conti sul 5-5 con una serie di 16 punti a 0. L’argentino passa anche in vantaggio sul 6-5. Sinner torna a vincere un punto, ma dal 30-0 perde la battuta e di conseguenza anche il terzo parziale.

QUARTO SET

L’inizio di quarto set sembra ridare speranze a Sinner, che torna a tenere la battuta nel secondo gioco e poi si procura tre palle break nel terzo game senza però riuscire a sfruttarle. Cerundolo tiene il servizio e poi si prende il break che gli permette di salire sul 3-1. Sinner nel game successivo, quasi all’improvviso, si procura tre palle break di fila, ma Cerundolo si salva e allunga sul 4-1. L’azzurro sembra mollare definitivamente il quarto parziale che va nelle mani dell’argentino con il punteggio di 6-1.

QUINTO SET

Sinner non molla e prova a dare tutto anche nel quinto set, ma nel primo gioco perde la battuta ai vantaggi alla terza palla break da fronteggiare. In risposta non riesce a far male l’azzurro, che subisce un altro break nel terzo gioco, ancora ai vantaggi. Cerundolo scappa via sul 3-0 e poi allunga ulteriormente. Sinner muove il punteggio sul 4-1 e poi si procura altre due palle break di fila. Anche in questo caso Cerundolo si salva, però, e sale sul 5-1 prima di chiudere la partita in risposta.