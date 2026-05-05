Da Pavia all’impresa sfiorata con Droguet nelle qualificazioni, chi è Juan Cruz Martin Manzano

Dal circuito ITF alla prima partecipazione nel tabellone di qualificazioni degli Internazionali d’Italia. Juan Cruz Martin Manzano ha impressionato al suo esordio al Foro Italico. L’italo-argentino si è guadagnato una wild card per il tabellone delle qualificazioni battendo Perfetti, Noce, Piraino (sulla carta grande favorito per vincere il torneo di prequalificazioni) e Speziali. Al primo turno delle qualificazioni Manzano si è fermato di fronte al francese Titouan Droguet, andando ko in rimonta 5-7 6-1 7-5.

Chi è Martin Manzano

Italo-argentino, ma in gara per l’Italia, Manzano si allena a Pavia sotto la guida di Matteo Livraghi. Negli ultimi mesi ha mostrato una crescita evidente, come dimostrato anche dalla finale raggiunta nell’ITF M25 di Santa Margherita di Pula, dove si è arreso in tre set a Moise Kouame.

Dal punto di vista tecnico, è un mancino con una buona struttura fisica, che ha migliorato sensibilmente il servizio e la capacità di accorciare gli scambi, cercando con maggiore frequenza la soluzione a rete. Nelle sue armi c’è il dritto, colpo con cui prova a conquistare campo, mentre il rovescio lo gioca più piatto.