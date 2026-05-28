Roland Garros 2026: medical timeout per Sinner contro Cerundolo

Medical timeout per Jannik Sinner contro Juan Manuel Cerundolo nel match valido per il secondo turno del Roland Garros. Sul punteggio di 2 set a 0 e 5-4 per l’azzurro 0-40 per l’argentino con Sinner al servizio, il n.1 del mondo ha richiesto l’intervento del fisioterapista per un malessere legato al caldo. L’interruzione è stata chiamata in mezzo al game, per un problema urgente, ciò significa che Sinner riceverà un avvertimento per violazione del tempo.

AGGIORNAMENTO 15.19 – Sinner perde il servizio, Cerundolo conduce 1-0

AGGIORNAMENTO 15.14 – Inizia il quinto set

AGGIORNAMENTO 15.10 – Cerundolo chiude il quarto set con lo score di 6-1.

AGGIORNAMENTO 15.08 – L’azzurro sembra ormai aver mollato il quarto set e perde ancora il servizio.

AGGIORNAMENTO 15.05 – Al cambio di campo Sinner beve una coca-cola per provare a ritrovare energie.

AGGIORNAMENTO 15.04 – All’improvviso Sinner reagisce e si procura tre palle consecutive del controbreak, ma Cerundolo recupera e va sul 4-1. Intanto Jannik continua a piegarsi su se stesso e sembra avvertire anche un principio di crampi.

AGGIORNAMENTO 14.58 – Sinner sempre più in difficoltà, perde il servizio e ora deve rincorrere in svantaggio 3-1.

AGGIORNAMENTO 14.54 – Cerundolo tiene il servizio annullando tre palle break e conduce per 2-1.

AGGIORNAMENTO 14.52 – Sintomi di malessere per Jannik.

AGGIORNAMENTO 14.50 – Sinner ha i conati di vomito e si piega tra i punti.

AGGIORNAMENTO 14.49 – Sinner tiene il servizio e si va 1-1.

AGGIORNAMENTO 14.46 – Cerundolo tiene il servizio e conduce 1-0.

AGGIORNAMENTO 14.45 – Sinner continua a stare sulle ginocchia tra un punto e l’altro.

AGGIORNAMENTO 14.40 – Sinner rientra in campo, pronto per il quarto set.

AGGIORNAMENTO 14.38 – Il team di sinner a colloquio durante l’interruzione.

AGGIORNAMENTO 14.35 – Sinner rientra negli spogliatoi per il toilet break.

AGGIORNAMENTO 14.34 – Cerundolo chiude il set per 7-5.

AGGIORNAMENTO 14.30 – Sinner serve.

AGGIORNAMENTO 14.29 – Rientra il fisioterapista per Sinner.

AGGIORNAMENTO 14.28 – Cerundolo avanti 6-5.

AGGIORNAMENTO 14.26 – Sinner perde il servizio, si va 5-5.

AGGIORNAMENTO 14.25 – Sinner serve sullo 0-40.

AGGIORNAMENTO 14.24 – Sinner rientra in campo.

AGGIORNAMENTO 14.21 – Cerundolo attende il rientro di Sinner in campo.

AGGIORNAMENTO 14.19 – Sinner rientra negli spogliatoi per ricevere il trattamento medico.

AGGIORNAMENTO 14.18 – Sinner avvisa il fisioterapista che ha bisogno di vomitare.