Roland Garros 2026: Paolini lotta anche con i guai fisici, ma Sierra passa in rimonta

Jasmine Paolini esce di scena al secondo turno del Roland Garros 2026 contro Solana Sierra. Il match finisce 6-4 4-6 6-3 in 2 ore e 10 minuti. L’azzurra appare in perfetto controllo del match per un set e mezzo fino al vantaggio di set e break, poi accusa un crollo repentino a causa di un problema fisico alla caviglia sinistra che la costringe anche a richiedere un medical time out.

Sierra è brava a sfruttare l’occasione per rientrare in partita recuperando il break di svantaggio nel secondo set e strappando nuovamente il servizio fino al 6-4 finale. Nel terzo set i problemi fisici di Paolini peggiorano ulteriormente e, nonostante uno stoico contro-break sullo 0-3, l’azzurra non riesce a rimettere in piedi la partita. Sarà quindi Sierra ad affrontare Sorana Cirstea al terzo turno del Roland Garros, per lei si tratta anche della prima vittoria in carriera contro una Top 20.