Roland Garros 2026: medical time out per Paolini contro Sierra

Jasmine Paolini ha richiesto un medical time out durante il match di secondo turno del Roland Garros 2026 contro Solana Sierra. L’azzurra sotto 6-3 4-6 0-3 ha accusato un problema fisico al piede sinistro, chiedendo al suo angolo quale fosse “il farmaco che devo chiedere alla WTA, quello rapido”. Dopo la conclusione del game è intervenuto il fisioterapista.

AGGIORNAMENTO 20:03 – Il match è regolarmente ripreso.

AGGIORNAMENTO 20:12 – Nonostante le condizioni fisiche tutt’altro che ottimali, Paolini recupera il break di svantaggio.

AGGIORNAMENTO 20:16 – Sierra strappa nuovamente il servizio a Paolini che sembra ancora in difficoltà dal punto di vista fisico.