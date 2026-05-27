Roland Garros 2026: Jodar passa in quattro, piegato Duckworth

Rafael Jodar continua imperterrito il suo cammino al Roland Garros 2026 e chiude in quattro set la pratica James Duckworth, rivelatosi un avversario più tosto del previsto. 6-1 (5)6-7 6-4 7-5 il risultato finale dopo oltre tre ore di match.

Il talento iberico sembrava avere le carte in regola per archiviare il secondo turno in breve tempo, ma l’australiano ha mostrato grande carattere e, dopo aver digerito il duro passivo del primo set, ha riequilibrato la sfida portando a referto il secondo parziale al tie-break. Nella terza frazione, Jodar è andato inizialmente sotto di un break, poi si è ripreso con forza, strappando due volte il servizio all’avversario e chiudendo il set con il break. Nel parziale finale, l’epilogo era ormai già scritto, con lo spagnolo bravo a controllare senza rischi e ad accompagnare il match, senza osare, verso la conclusione.

Ora, al suo primo terzo turno in un torneo Slam, Jodar affronterà il vincente del derby a stelle e strisce tra Nishesh Basavareddy e Alex Michelsen.