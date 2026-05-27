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Roland Garros 2026: Medical timeout per Baptiste contro Wang

Redazione
By Redazione
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Hailey Baptiste in azione al WTA 1000 di Madrid
Hailey Baptiste - Foto Madrid Open

Medical timeout per Haily Baptiste contro Xiyu Wang  nel match valido per il secondo turno del Roland Garros 2026, sul set point per la cinese Baptiste è cascata procurandosi una dolorosa storta oltre che un infortunio al ginocchio. Rapido l’intervento del fisioterapista e dell’arbitro che hanno rapidamente soccorso la statunitense che poi ha subito optato per il ritiro in lacrime.

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