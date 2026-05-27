Roland Garros 2026: Medical timeout per Baptiste contro Wang

Medical timeout per Haily Baptiste contro Xiyu Wang nel match valido per il secondo turno del Roland Garros 2026, sul set point per la cinese Baptiste è cascata procurandosi una dolorosa storta oltre che un infortunio al ginocchio. Rapido l’intervento del fisioterapista e dell’arbitro che hanno rapidamente soccorso la statunitense che poi ha subito optato per il ritiro in lacrime.

RITIRO E COSA SUCCEDE CON LE SCOMMESSE