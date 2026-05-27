Roland Garros 2026: ritiro per Baptiste contro Wang, il motivo e cosa succede con le scommesse

Ritiro per Hailey Baptiste nel secondo turno del Roland Garros 2026 contro Xiyu Wang. La statunitense, sul 5-4 40-40, è stata protagonista di una brutta caduta: dopo aver colpito la palla, ha appoggiato male la caviglia, procurandosi una dolorosa storta oltre che un infortunio al ginocchio. Impossibilitata a proseguire il match, Baptiste è stata costretta al ritiro (uscita dal campo trasportata dai medici con il ghiaccio sul ginocchio), spalancando così a Wang le porte del terzo turno.

RITIRO BAPTISTE COSA SUCCEDE CON LE SCOMMESSE

Nonostante la sfida fosse regolarmente iniziata, gran parte dei siti scommesse rimborsano gli esiti (Baptiste perdente, Wang vincente), ma il consiglio è di controllare il regolamento del sito di betting sul quale avete piazzato la giocata. Le quote che invece saranno rimborsate interessano il set betting. Infine, quelle sugli under e over games verranno pagate se l’esito risulta già certificabile.