Roland Garros 2026: Djokovic fatica ma regola Royer, ora un giovane talento

Novak Djokovic regola Valentin Royer nel secondo turno del Roland Garros 2026. Nole si impone 6-3 6-2 6-7(9) 6-3 in 3 ore e 43 minuti. Dopo due set di ordinaria amministrazione il serbo accusa un calo nel terzo parziale, con il francese che recupera un break di svantaggio per ben due volte e chiude al tie-break. Nel quarto Djokovic riesce a piazzare l’allungo decisivo sul 3-1 e, facendo corsa di testa, evita un pericolosissimo quinto set.

Nella prossima partita lo attende il vincente del match tra baby prodigi: Joao Fonseca contro Dino Prizmic. Con il brasiliano sarebbe una prima assoluta per Nole, mentre con il croato ci sono due precedenti in parità (1-1) tra cui la recente vittoria di Prizmic al secondo turno degli Internazionali BNL d’Italia 2026 (2-6 6-2 6-4). La caccia al 25esimo titolo Slam della carriera passerà quindi obbligatoriamente per uno scontro generazionale.