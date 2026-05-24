Roland Garros 2026: Prizmic domina Zheng, è la prima vittoria in carriera in uno Slam

Dino Prizmic avanza al secondo turno del Roland Garros 2026. Il tennista croato – all’esordio in carriera nel main draw parigino – centra la prima vittoria in carriera nel tabellone principale di un Major dominando lo statunitense Michael Zheng. 6-1 6-1 6-3 il punteggio in favore del numero 71 del mondo, che aveva giocato – e perso – solamente tre partite negli Slam: Australian Open 2024 e 2026 contro Novak Djokovic e James Duckworth e Us Open 2025 contro Andrey Rublev. Al secondo turno Prizmic incontrerà uno tra Joao Fonseca e Luka Pavlovic.