Roland Garros 2026, record per Berrettini: è l’italiano più anziano a raggiungere un quarto di finale Slam

Matteo Berrettini non smette di stupire e batte anche Juan Manuel Cerundolo in tre set negli ottavi di finale del Roland Garros. Oltre ad essere un importante riscontro sotto il punto di vista mentale, questo successo permette al romano di conquistare un primato assoluto: all’età di trent’anni e quarantadue giorni, diventa, infatti, l’italiano più anziano a ottenere i quarti di finale in uno Slam nell’era Open.
Dopo essersi messo alle spalle i numerosi infortuni, Berrettini vuole proseguire su questa strada e avrà l’opportunità di farlo già nel prossimo turno, con il vincente della sfida tra il connazionale Matteo Arnaldi e l’americano Frances Tiafoe.