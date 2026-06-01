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Berrettini ai quarti di finale del Roland Garros 2026: quanto guadagna? Punti, soldi e montepremi

Redazione
By Redazione
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Matteo Berrettini nel torneo di Cagliari 2026
Matteo Berrettini - Foto Carlo Zuddas

Matteo Berrettini vola ai quarti di finale del Roland Garros 2026. Il tennista romano doma il terraiolo Juan Manuel Cerundolo (n.56 ATP) e conquista il settimo quarto Slam della carriera, il secondo a Parigi dopo quello perso contro Djokovic nel 2021. Torna nei migliori otto di un Major dopo quasi quattro anni Berrettini, che mancava ai quarti dallo Us Open 2022.

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BERRETTINI AI QUARTI A PARIGI: PUNTI, SOLDI E MONTEPREMI

Con i quarti di finale raggiunti a Parigi, Matteo Berrettini si è assicurato un assegno di 47o.000 euro. Un risultato che gli consente inoltre di conquistare 400 punti ATP, un bottino particolarmente importante e che permetterà al tennista romano di tornare in Top 50 ATP al termine del torneo.

MONTEPREMI E PUNTI RANKING ROLAND GARROS 2026

PRIMO TURNO – €87,000 – 10 punti

SECONDO TURNO –  €130,000 – 50 punti

TERZO TURNO – €187,000 – 100 punti

OTTAVI DI FINALE –  €285,000 – 200 punti

QUARTI DI FINALE –  €470,000 – 400 punti

SEMIFINALE – €750,000 – 800 punti

FINALE –  €1,400,000 – 1300 punti

VITTORIA –  €2,800,000 – 2000 punti

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