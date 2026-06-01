Berrettini ai quarti di finale del Roland Garros 2026: quanto guadagna? Punti, soldi e montepremi

Matteo Berrettini vola ai quarti di finale del Roland Garros 2026. Il tennista romano doma il terraiolo Juan Manuel Cerundolo (n.56 ATP) e conquista il settimo quarto Slam della carriera, il secondo a Parigi dopo quello perso contro Djokovic nel 2021. Torna nei migliori otto di un Major dopo quasi quattro anni Berrettini, che mancava ai quarti dallo Us Open 2022.
BERRETTINI AI QUARTI A PARIGI: PUNTI, SOLDI E MONTEPREMI
Con i quarti di finale raggiunti a Parigi, Matteo Berrettini si è assicurato un assegno di 47o.000 euro. Un risultato che gli consente inoltre di conquistare 400 punti ATP, un bottino particolarmente importante e che permetterà al tennista romano di tornare in Top 50 ATP al termine del torneo.
MONTEPREMI E PUNTI RANKING ROLAND GARROS 2026
PRIMO TURNO – €87,000 – 10 punti
SECONDO TURNO – €130,000 – 50 punti
TERZO TURNO – €187,000 – 100 punti
OTTAVI DI FINALE – €285,000 – 200 punti
QUARTI DI FINALE – €470,000 – 400 punti
SEMIFINALE – €750,000 – 800 punti
FINALE – €1,400,000 – 1300 punti
VITTORIA – €2,800,000 – 2000 punti