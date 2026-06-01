Quando gioca Berrettini ai quarti di finale del Roland Garros 2026? Data, orario e diretta tv

Matteo Berrettini vola ai quarti di finale del Roland Garros 2026. Il tennista romano doma il terraiolo Juan Manuel Cerundolo (n.56 ATP) e conquista il settimo quarto Slam della carriera, il secondo a Parigi dopo quello perso contro Djokovic nel 2021. Torna nei migliori otto di un Major dopo quasi quattro anni Berrettini, che si giocherà un posto in semifinale con il vincente della sfida tra Arnaldi e Tiafoe.
ORARIO E DOVE VEDERE BERRETTINI
La sfida tra Berrettini e il vincente di Arnaldi-Tiafoe andrà in scena mercoledì 3 giugno sul Philippe-Chatrier e a orario da deifinire. Il match verrà trasmesso sulle piattaforme Discovery+ e HBO Max previo abbonamento.