Telecronisti Musetti-Goffin: chi commenta su Supertennis e Sky Us Open 2025

Lorenzo Musetti
Mandatory Credit: Photo by Phamai Techaphan/Shutterstock (15422793cq) Lorenzo Musetti of Italy in action during Day 5 (Round of 64) of the 2025 National Bank Open in Toronto against Alex Michelsen of USA. Michelsen won the match 2:1 sets, 3-6, 7-6 (tied break 8-6), 6-4. 2025 National Bank Open Toronto, Maindraw Round of 64, Sobeys Stadium, Toronto, Canada - 31 Jul 2025

Il programma e i telecronisti di Musetti-Goffin, secondo turno degli US Open in diretta su SuperTennis e Sky. Un’altra sfida decisamente alla portata per il tennista italiano, bravo all’esordio a rimontare un set di svantaggio al francese Mpetshi Perricardi in un match che nascondeva molte insidie. Ora un avversario totalmente diverso, un veterano come Goffin che negli ultimi mesi è anche stato costretto a qualche mese di stop causa infortunio. Match che è previsto in apertura di programma alle ore 17:00 sul Louis Armstrong Stadium.

CHI COMMENTA SU SUPERTENNIS E SKY

La partita, come tutto il torneo di Flushing Meadows, sarà trasmessa sia in chiaro gratuitamente su SuperTennis che via satellite – previo abbonamento – sui canali Sky Sport. A commentare la sfida Musetti-Goffin su SuperTennis sarà la coppia composta da Lorenzo Andreoli e Marco Meneschincheri, che già lo scorso anno accompagnarono con le loro telecronache il campione di Sesto Pusteria verso il titolo. Su Sky Sport la telecronaca sarà invece a cura di Federico Ferrero e Barbara Rossi

