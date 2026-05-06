L’orario di Paolini-Jeanjean: data e diretta tv secondo turno Internazionali d’Italia 2026

La numero 1 d’Italia Jasmine Paolini è pronta a fare il suo esordio agli Internazionali d’Italia 2026 per difendere il titolo vinto l’anno scorso. La campionessa in carica troverà di fronte a sé la francese Leolia Jeanjean, arrivata dalle qualificazioni, attuale numero 127 del ranking WTA. Tra le due solamente un precedente alla United Cup 2026 di gennaio, dove l’azzura riuscì a imporsi 6-2 6-3. Anche in virtù della differenza in classifica, Jasmine gode del favore dei pronostici, ma la transalpina non è nuova a colpi di scena improvvisi.

QUANDO E DOVE SEGUIRE IL MATCH

La sfida tra Paolini e Jeanjean andrà in scena giovedì 7 maggio sulla Campo Centrale non prima delle 13.00. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che trasmetterà l’incontro su Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Arena (204). Sarà inoltre possibile seguire la sfida anche in streaming tramite le piattaforme Sky Go (gratis per gli utenti Sky), NOW (previo abbonamento) e Tennis Tv (previo abbonamento).