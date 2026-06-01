Roland Garros 2026, Berrettini è ai quarti: sconfitto Cerundolo

Matteo Berrettini stacca il pass per i quarti di finale del Roland Garros 2026. Dopo la battaglia decisa solamente al super tie-break del quinto set contro Francisco Comesana, il trentenne romano si è imposto su Juan Manuel Cerundolo con il punteggio di 6-3 7-6(2) 7-6(6) dopo 2 ore e 32 minuti di gioco. Per l’azzurro si tratta del secondo successo nel torneo senza perdere un set dopo quello contro Arthur Rinderknech. Grazie a questa vittoria, Matteo conquista il settimo quarto di finale Slam della sua carriera, il secondo a Parigi dopo quello del 2021 e il primo dagli US Open 2022. Per il sesto Major di fila ci saranno almeno due italiani ai quarti di finale dagli Australian Open 2025. Attuale numero 105 del mondo, l’approdo tra i migliori otto giocatori dello Slam parigino riporta Berrettini in Top 50 con il piazzamento alla 47ª posizione del ranking live.

Inizia con un game complicato al servizio il match di Berrettini, che però si salva annullando una palla break e poi è lui a strappare la battuta per compiere il primo allungo sul 3-0. Cerundolo nel game successivo cancella tre possibilità del doppio break all’azzurro, che però senza concedere nulla al servizio chiude il primo set. Tanto equilibrio nel secondo parziale, dove senza nessuna opportunità per i giocatori in risposta si arriva al tie-break. Ad avere la meglio è Matteo che si impone per 7 punti a 2 per raddoppiare il vantaggio dei set.

Rientrato in campo dopo il medical timeout per un problema alla coscia destra, Cerundolo prova ad abbreviare gli scambi. La tattica sorprende Berrettini che perde per la prima volta la battuta nel quinto game. L’azzurro riporta però tutto in parità sul 5-5, prima di conquistare anche il tie-break del terzo parziale annullando tre set point di fila.