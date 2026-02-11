Challenger: solo sconfitte per gli azzurri tra Pau, Chennai e Tenerife

Settimana complicata per gli italiani impegnati nel circuito Challenger, con quattro eliminazioni nei tornei di Pau, Chennai e Tenerife. Un bilancio amaro che conferma un momento non semplice per diversi azzurri.
A Pau, Luca Nardi esce di scena al termine di una battaglia contro il francese Bouquier, che si impone 4-6 6-4 7-6. Un match equilibrato e deciso da pochissimi punti nel tie-break del terzo set – compreso un ace servendo da sotto del transalpino – dopo oltre due ore di gioco intenso e ricco di capovolgimenti di fronte.
A Chennai, Lorenzo Carboni viene superato dall’argentino Federico Gomez con il punteggio di 6-3 6-4, senza riuscire a trovare lo spunto per riaprire l’incontro nei momenti chiave. L’azzurro ha provato a restare agganciato nel secondo set, ma Gomez ha gestito meglio i turni di servizio nei frangenti decisivi.
A Tenerife, nel torneo organizzato da MEF Tennis Events, giornata difficile per i colori azzurri: Jacopo Berrettini cede nettamente a Llamas Ruiz (6-2 6-2), pagando una percentuale di prime troppo bassa, mentre Raul Brancaccio lotta nel primo set ma si arrende a Martin Tiffon 7-6 6-3, dopo aver mancato alcune occasioni nel tie-break iniziale. Giovedì in campo Stefano Travaglia e Francesco Maestrelli a Tenerife.