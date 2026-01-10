News

Svizzera-Polonia: programma, data, orari e ordine di gioco finale United Cup 2026

Aug 26, 2025; Flushing, NY, USA; Iga Swiatek (POL) hits to Emiliana Arango (COL) (not pictured) on day three of the 2025 U.S. Open tennis tournament at the USTA Billie Jean King National Tennis Center. Mandatory Credit: Robert Deutsch-Imagn Images/Sipa USA
Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di domenica 11 gennaio, data della finale della United Cup 2026 che vedrà fronteggiarsi Svizzera e Polonia. La giornata inizierà con il singolare femminile: da una parte la svizzera Belinda Bencic, dall’altra la polacca Iga Swiatek. La seconda sfida avrà come protagonisti Stan Wawrinka e Hubert Hurkacz.

Infine il doppio misto: le formazioni annunciate vedono per la Polonia Swiatek e Hurkacz mentre per la Svizzera Bencic e Wawrinka. Tuttavia potrebbero variare, specialmente alla luce di quanto accaduto nel corso della settimana, con i polacchi che si sono affidati a Katarzyna Kawa e Jan Zielinski e gli elvetici che hanno rimpiazzato Wawrinka con Jakub Paul.

Il programma

Ken Rosewall Arena – Sydney

ore 7:30 (9) Swiatek vs (16) Bencic

non prima delle 9:00 (9) Hurkacz vs (16) Wawrinka

a seguire – doppio misto

