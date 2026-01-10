Svizzera-Polonia: programma, data, orari e ordine di gioco finale United Cup 2026

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di domenica 11 gennaio, data della finale della United Cup 2026 che vedrà fronteggiarsi Svizzera e Polonia. La giornata inizierà con il singolare femminile: da una parte la svizzera Belinda Bencic, dall’altra la polacca Iga Swiatek. La seconda sfida avrà come protagonisti Stan Wawrinka e Hubert Hurkacz.

Infine il doppio misto: le formazioni annunciate vedono per la Polonia Swiatek e Hurkacz mentre per la Svizzera Bencic e Wawrinka. Tuttavia potrebbero variare, specialmente alla luce di quanto accaduto nel corso della settimana, con i polacchi che si sono affidati a Katarzyna Kawa e Jan Zielinski e gli elvetici che hanno rimpiazzato Wawrinka con Jakub Paul.

Il programma

Ken Rosewall Arena – Sydney

ore 7:30 (9) Swiatek vs (16) Bencic

non prima delle 9:00 (9) Hurkacz vs (16) Wawrinka

a seguire – doppio misto