Programma venerdì 8 agosto Atp/Wta Cincinnati 2025: ordine di gioco e italiani in campo

Il programma con l’ordine di gioco di venerdì 8 agosto 2025 al Cincinnati Open 2025, con tre italiani in campo. Si concludono gli incontri di primo turno in Ohio e in attesa di vedere in campo i big, toccherà a Luca Nardi, Mattia Bellucci e Lucia Bronzetti difendere i colori azzurri nel torneo 1000 in corso di svolgimento. Il tennista pesarese, entrato come lucky loser, sfiderà l’argentino Tirante in apertura di programma. In contemporanea la tennista romagnola dovrà vedersela contro la cinese Lin Zhu. Bisognerà invece attendere la conclusione del programma per vedere Bellucci sfidare l’esperto Dzumhur.
IL PROGRAMMA DI VENERDÌ 8 AGOSTO
P&G Center Court
DALLE 17:00 ITALIANE
-
Sonay Kartal (GBR) vs [WC] Caroline Garcia (FRA)
A seguire
-
Borna Coric (CRO) vs [Q] Emilio Nava (USA)
A seguire
-
[WC] Jenson Brooksby (USA) vs Alexandre Muller (FRA)
Non prima dell’01:00:
-
Alycia Parks (USA) vs Barbora Krejcikova (CZE)
A seguire
-
Gael Monfils (FRA) vs [WC] Nishesh Basavareddy (USA)
Grandstand
DALLE 17:00 ITALIANE
-
Camilo Ugo Carabelli (ARG) vs Kei Nishikori (JPN)
A seguire
-
Danielle Collins (USA) vs [WC] Taylor Townsend (USA)
A seguire
-
[Q] Kamilla Rakhimova vs Maria Sakkari (GRE)
Non prima dell’01:00:
-
Learner Tien (USA) vs [Q] Leandro Riedi (SUI)
A seguire
-
[WC] Caty McNally (USA) vs [Q] Maddison Inglis (AUS)
Court 3
DALLE 17:00 ITALIANE
-
[WC] Tristan Boyer (USA) vs [WC] Brandon Holt (USA)
A seguire
-
Marcos Giron (USA) vs [Q] Alexander Blockx (BEL)
A seguire
-
Ann Li (USA) vs [Q] Viktoriya Tomova (BUL)
A seguire
-
Anastasija Sevastova (LAT) vs [Q] Emina Bektas (USA)
Champions’ Court
DALLE 17:00 ITALIANE
-
Caroline Dolehide (USA) vs Rebecca Sramkova (SVK)
A seguire
-
[Q] Varvara Gracheva (FRA) vs [WC] Katie Volynets (USA)
A seguire
-
Hugo Dellien (BOL) vs Reilly Opelka (USA)
A seguire
-
[Q] Martin Landaluce (ESP) vs [Q] Patrick Kypson (USA)
A seguire
-
[PR] Sebastian Ofner (AUT) vs [Q] Valentin Royer (FRA)
Court 10
DALLE 17:00 ITALIANE
-
Lin Zhu (CHN) vs Lucia Bronzetti (ITA)
A seguire
-
Miomir Kecmanovic (SRB) vs Ethan Quinn (USA)
A seguire
-
Hamad Medjedovic (SRB) vs Aleksandar Kovacevic (USA)
A seguire
-
Suzan Lamens (NED) vs Veronika Kudermetova
A seguire
-
Xinyu Wang (CHN) vs Emiliana Arango (COL)
Court 4
DALLE 17:00 ITALIANE
-
Lulu Sun (NZL) vs [Q] Antonia Ruzic (CRO)
A seguire
-
Anna Bondar (HUN) vs Ajla Tomljanovic (AUS)
A seguire
-
Francisco Comesana (ARG) vs Jaume Munar (ESP)
A seguire
-
Daniel Altmaier (GER) vs Roberto Bautista Agut (ESP)
Court 7
DALLE 17:00 ITALIANE
-
[LL] Luca Nardi (ITA) vs [Q] Thiago Agustin Tirante (ARG)
A seguire
-
Anna Blinkova vs Kimberly Birrell (AUS)
A seguire
-
Moyuka Uchijima (JPN) vs Camila Osorio (COL)
Court 9
DALLE 17:00 ITALIANE
-
Yuliia Starodubtseva (UKR) vs [Q] Leolia Jeanjean (FRA)
A seguire
-
Polina Kudermetova vs [Q] Ella Seidel (GER)
A seguire
-
Adam Walton (AUS) vs [LL] Mariano Navone (ARG)
A seguire
-
Mattia Bellucci (ITA) vs Damir Dzumhur (BIH)
