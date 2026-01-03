Zverev: “Fiero di aver chiuso l’anno da numero 3, non sono lontano da Sinner e Alcaraz”

“Onestamente sono fiero di aver chiuso il 2025 con la terza posizione nel ranking mondiale nonostante tutti i problemi fisici che sono stato costretto a fronteggiare“. Parola di Alexander Zverev che nella conferenza stampa per la United Cup mostra di fronteggiare egregiamente le eccessive critiche ricevute in patria per l’annata appena trascorsa – come da sua stessa ammissione -. Il nazionale tedesco esordirà nella competizione a squadre per nazioni giorno 4 gennaio contro l’olandese Tallon Griekspoor.

A CACCIA DI SINNER E ALCARAZ

L’obiettivo di Zverev per il 2026, come di gran parte del tour, è quello di accorciare il gap con i due dominatori del tennis mondiale Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. A tal proposito, il numero 3 del mondo si mostra fiducioso dei propri mezzi: “Non sento di essere così lontano da Sinner e Alcaraz, ho solo bisogno di tornare nella mia miglior condizione fisica il prima possibile. Loro si presenteranno all’Australian Open già al meglio della loro condizione, io invece sono più un diesel e ho bisogno di raggiungere gradatamente la mia miglior forma“.

L’USCITA PREMATURA DA WIMBLEDON

Oltre ad aver perso la finale del primo Slam dell’anno contro Sinner, a far maggiormente rumore nel 2025 di Zverev troviamo senza dubbio l’eliminazione al primo turno di Wimbledon per mano del francese Arthur Rinderknech. Una sconfitta che il tedesco sembra però accogliere molto positivamente, a posteriori: “Uscire al primo turno di Wimbledon è stata una delle cose migliori che mi poteva capitare, mi ha permesso di staccare per quattro settimane. Ho passato quei giorni con la mia famiglia e con i miei amici, sono anche riuscito ad andare in vacanza a Maiorca: è stato un punto di svolta della mia stagione, dopo mi sono sentito molto meglio“.