ATP Hong Kong 2026: programma, orari e ordine di gioco domenica 4 gennaio. Tocca a Maestrelli

Luca Innocenti
By Luca Innocenti
1 Min Read
Francesco Maestrelli - Foto Antonio Milesi
Francesco Maestrelli - Foto Antonio Milesi

Domenica 4 gennaio avrà inizio l’ATP 250 di Hong Kong con il primo turno delle qualificazioni. Presente un solo italiano: Francesco Maestrelli che proverà ad aggiungersi a Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego, già sicuri di un posto nel main draw. Il primo ostacolo per Maestrelli sarà il cinese Yi Zhou: questo l’order of play della prima giornata ad Hong Kong.

Campo centrale

A partire dalle 5:00

Yi Zhou (CHN) [WC] vs. Francesco Maestrelli (ITA) [8]

Cristian Garin (CHL) [1] vs. Michael Mmoh (USA) [PR]

Nishesh Basavareddy (USA) vs. Yunchaokete Bu (CHN) [7]

Campo 1

A partire dalle 5:00

Francisco Tabilo (CHL) [2] vs. Luca Van Assche (FRA)

Emilio Nava (USA) [4] vs. Kai Thompson (HKG) [WC]

Jan-Lennard Struff (DEU) [3] vs.  Zsombor Piros (HUN)

Campo 2

A partire dalle 5:00

Elias Ymer (SWE) vs. Laslo Djere (SER) [5]

Vitaliy Sachko (UKR) vs. Patrick Kypson (USA) [6]

