ATP Hong Kong 2026: programma, orari e ordine di gioco domenica 4 gennaio. Tocca a Maestrelli

Domenica 4 gennaio avrà inizio l’ATP 250 di Hong Kong con il primo turno delle qualificazioni. Presente un solo italiano: Francesco Maestrelli che proverà ad aggiungersi a Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego, già sicuri di un posto nel main draw. Il primo ostacolo per Maestrelli sarà il cinese Yi Zhou: questo l’order of play della prima giornata ad Hong Kong.
Campo centrale
A partire dalle 5:00
Yi Zhou (CHN) [WC] vs. Francesco Maestrelli (ITA) [8]
Cristian Garin (CHL) [1] vs. Michael Mmoh (USA) [PR]
Nishesh Basavareddy (USA) vs. Yunchaokete Bu (CHN) [7]
Campo 1
A partire dalle 5:00
Francisco Tabilo (CHL) [2] vs. Luca Van Assche (FRA)
Emilio Nava (USA) [4] vs. Kai Thompson (HKG) [WC]
Jan-Lennard Struff (DEU) [3] vs. Zsombor Piros (HUN)
Campo 2
A partire dalle 5:00
Elias Ymer (SWE) vs. Laslo Djere (SER) [5]
Vitaliy Sachko (UKR) vs. Patrick Kypson (USA) [6]