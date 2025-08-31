Us Open 2025: Zverev è out, agli ottavi ci va Auger-Aliassime

Si ferma al terzo turno il cammino agli Us Open 2025 di Alexander Zverev. Il tedesco, potenziale avversario di Jannik Sinner in semifinale, abbandona New York al termine della sfida con il canadese, testa di serie n.25 e semifinalista nel 2021 a Flushing Meadows, Felix Auger-Aliassime. Una sconfitta il rimonta quella subita dal numero 3 del mondo, che si arrende 4-6 7-6(7) 6-4 6-4 in tre ore e 49 minuti di gioco. Diverse le occasioni mancate sia nel secondo, set point sul 6-5 al tie-break, che nel terzo set, tre palle break non sfruttate tra il secondo e il quarto gioco. Calo mentale nel quarto parziale e mancata difesa dei quarti di finale conquistati nella passata stagione. Si apre il tabellone nel secondo spicchio della parte alta. Con le uscite di Zverev e Draper in semifinale, ipoteticamente con Sinner, ci sarà un nome inedito. In carriera, l’unico ad essersi spinto nei migliori quattro a New York è proprio Aliassime, che agli ottavi avrà una sfida più che impegnativa con Andrey Rublev, a caccia della prima semifinale Slam della carriera e uscito vincente al quinto set dal match ostico con il qualificato Coleman Wong. Aumentano le chance anche di Alex de Minaur, che affronterà in ottavi Leandro Riedi e, in caso di successo, in quarti proprio uno tra Rublev e Auger.

ZVEREV NEL 2025, IL CALO DOPO L’AUSTRALIA

Dopo la netta sconfitta nella finale degli Australian Open 2025 contro Jannik Sinner, il rendimento, negli Slam e non solo, di Zverev è calato drasticamente. Solamente un titolo Atp in stagione (Atp 500 di Monaco) e, archiviata l’Australia, risultati piuttosto scarsi nei Major. Fuori ai quarti di finale al Roland Garros (ko 3-1 con Djokovic), al primo turno di Wimbledon (ko 3-2 con Rinderknech) e al terzo turno agli Us Open (3-1 da Auger-Aliassime). Risultati tutti e tre peggiori rispetto al 2024, dove a Parigi si spinse fino alla finale, per poi perdere da Alcaraz in cinque set, ai Championships si fermò agli ottavi con Taylor Fritz (3-2), che lo sconfisse anche ai quarti a New York. Il 2025 di Zverev non è esaltante e per difendere la terza posizione Atp dagli attacchi di Fritz e Shelton servirà ben altro negli ultimi tre mesi di stagione.