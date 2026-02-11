Stefanos Tsitsipas si confessa: “Nel 2025 mesi incerti, ho smesso di godermi il tennis”

In un’intervista rilasciata a Bolavip, Stefanos Tsitsipas ha parlato con sincerità delle difficoltà vissute negli ultimi mesi e di come queste abbiano influenzato la sua relazione con il tennis. “Sembrava che mi muovessi bene in campo? Non sempre mi sentivo così” ha scherzato il greco, iniziando con una battuta più leggera. Poi ha però analizzato il momento di difficoltà.

Tsitsipas ha raccontato di aver passato un lungo periodo lontano dal campo a causa di un grave infortunio alla schiena, qualcosa che non aveva mai sperimentato prima in carriera: “Ho avuto un lungo periodo senza giocare a tennis, che non avevo mai vissuto prima nella mia carriera. Mi sono sentito lontano dal campo e dalla competizione. All’improvviso, ero solo un osservatore del tennis e del Tour, invece di essere un partecipante attivo“.

Durante l’intervista al torneo ATP 500 di Rotterdam, ha ammesso di sentire ancora qualche problema fisico: “La mia schiena è quello che è: ci sono solo un certo numero di cose che posso fare. Se si rifiuta di guarire, tutto quello che posso fare è aspettare e consultare più specialisti possibili“.

Incertezza e amore per il gioco

Il passaggio più intenso dell’intervista riguarda l’impatto emotivo di questa fase complicata: “Ho vissuto molta incertezza per molti mesi. Anche quando ho vinto il torneo di Dubai, non ero sicuro se potevo sostenere quel livello o persino continuare a giocare. Continuava a peggiorare durante la primavera, e alla fine ho smesso di godermi il tennis“.

Tsitsipas ha aggiunto: “Il gioco passa in secondo piano e la salute diventa la cosa più importante nella tua vita. Anche all’inizio di quest’anno avevo ancora molta incertezza sul mio futuro“. Una lotta non solo contro il dolore fisico ma anche contro l’incertezza, la frustrazione e la perdita temporanea della gioia di giocare, che lo ha portato a vivere un momento di riflessione profonda nella sua carriera.