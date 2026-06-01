Roland Garros 2026: Auger-Aliassime si sbarazza di Tabilo e raggiunge Cobolli ai quarti di finale

Sarà Felix Auger-Aliassime l’avversario di Flavio Cobolli ai quarti di finale del Roland Garros 2026. Il canadese ha battuto Alejandro Tabilo con un 6-3 7-5 6-1 che gli permette di raggiungere i quarti di finale in uno Slam per la quinta volta in carriera, la prima a Parigi.

I PUNTI IMPORTANTI

Prosegue dunque imperterrito il cammino della testa di serie numero 4 del tabellone. Dopo aver concretizzato un ottimo inizio di match, è stato estremamente cinico: ha salvato infatti tutte le palle break che ha dovuto concedere, e ha vinto tutti i game in risposta in cui ha avuto chance. Si tratta della prima partita vinta da Auger-Aliassime in questo torneo senza perdere set. Una prestazione avvalorata anche dai numeri al servizio: 17 ace, 70% di prime in campo e ottime percentuali di conversione anche con la seconda.

ROMA-MONTREAL

I precedenti tra Auger-Aliassime e Cobolli sono incoraggianti per l’azzurro: si è aggiudicato infatti entrambe le sfide, tutte sul cemento nord-americano, perdendo solo un set (il primo giocato tra i due).