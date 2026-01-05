Challenger Nonthaburi 2026: Giustino avanza al secondo turno, niente main draw per Sciahbasi

Lorenzo Giustino supera in due set l’australiano Matthew Dellavedova con il punteggio di 6-4 6-2 in un’ora e trentatré minuti e si qualifica per il secondo turno del Challenger di Nonthaburi in Thailandia. Sono stati 7 i break nel primo set (4-3 a favore di Giustino) e 4 nel secondo che hanno deciso questo sedicesimo di finale. Il numero 212 del ranking adesso affronterà il vincitore tra il thailandese Wishaya Trongcharoenchaikul (WC) e il giapponese Akira Santillan per un posto nei quarti di finale del torneo.

Termina invece all’ultimo atto delle qualificazioni il torneo di Lorenzo Sciahbasi che è stato battuto in due set dal giapponese Taisei Ichikawa. Dopo aver sconfitto agevolmente Yusuke Takahashi al turno precedente (6-2 6-3), l’italiano si è dovuto arrendere in un match combattuto fino alla fine che si è concluso con il punteggio di 7-5 6-4 a favore del numero 888 del ranking. Decisivo il break subito dall’italiano nel nono gioco, con il giapponese che ha poi servito per il match senza lasciare scampo all’italiano.

Marco della Calce