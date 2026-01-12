NewsWta

WTA 250 Hobart 2026: programma, orari e ordine di gioco martedì 13 gennaio. Tocca a Venus Williams

Luca Innocenti
By Luca Innocenti
1 Min Read
Venus Williams - Mike Frey/IPA
Venus Williams - Mike Frey/IPA

Prosegue il WTA 250 di Hobart 2026 che martedì 13 gennaio prevede la conclusione del primo turno di singolare. In campo Venus Williams, che ha ottenuto una wild card dagli organizzatori, che sfiderà Tatjana Maria. Esordio anche per la testa di serie numero 1 Emma Raducanu contro Camila Osorio e la numero 3 del seeding Iva Jovic opposta a Janice Tien.  Di seguito l’orario completo

IL PROGRAMMA DI MARTEDÍ 13 GENNAIO

Centre court

A partire dalle 02:00 e a seguire

Stearns vs Krejcikova

Maria (6) vs Williams (WC)

Non prima delle 05:00

Wang vs Gibson (WC)

Non prima delle 08:30

Raducanu (1) – Osorio (WC)

Selekhmeteva (Q) – Linette (8)

West Court

A partire dall’1:00

Sramkova vs Gracheva

Jovic (3) vs Tjen

Jacquemot vs Frech

Court 8

A partire dall’1:00

Bondar vs (LL) Seidel

Share This Article

DI TENDENZA

SOCIAL

RELATED NEWS