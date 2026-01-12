WTA 250 Hobart 2026: programma, orari e ordine di gioco martedì 13 gennaio. Tocca a Venus Williams

Prosegue il WTA 250 di Hobart 2026 che martedì 13 gennaio prevede la conclusione del primo turno di singolare. In campo Venus Williams, che ha ottenuto una wild card dagli organizzatori, che sfiderà Tatjana Maria. Esordio anche per la testa di serie numero 1 Emma Raducanu contro Camila Osorio e la numero 3 del seeding Iva Jovic opposta a Janice Tien. Di seguito l’orario completo
IL PROGRAMMA DI MARTEDÍ 13 GENNAIO
Centre court
A partire dalle 02:00 e a seguire
Stearns vs Krejcikova
Maria (6) vs Williams (WC)
Non prima delle 05:00
Wang vs Gibson (WC)
Non prima delle 08:30
Raducanu (1) – Osorio (WC)
Selekhmeteva (Q) – Linette (8)
West Court
A partire dall’1:00
Sramkova vs Gracheva
Jovic (3) vs Tjen
Jacquemot vs Frech
Court 8
A partire dall’1:00
Bondar vs (LL) Seidel