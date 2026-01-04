ATP Hong Kong 2026: programma, orari e ordine di gioco lunedì 5 gennaio. In campo la coppia Musetti/Sonego

Il programma della seconda giornata di qualificazioni e della prima giornata del main draw con gli orari italiani e l’ordine di gioco di lunedì 5 gennaio per l’ATP 250 di Hong Kong 2026. Esordio nella mattinata italiana, non prima delle ore 9:00, per la coppia di doppio formata da Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego: gli azzurri sfideranno sul ‘Court 2’ il serbo Miomir Kecmanovic e il francese Alexandre Muller. Il programma del campo centrale si aprirà alle ore 6:00 con il match di primo turno tra il bosniaco Damir Dzhumr e il portoghese Nuno Borges.

IL PROGRAMMA DI LUNEDÍ 5 GENNAIO

Center Court

Ore 6:00 e a seguire

Dzumhur – (8) Borges

Cilic – Mannarino

Non prima delle ore 11:00

(WC) Wu – Marozsan

Arribage/Olivetti – (WC) Thompson/Zhou

COURT 1

Ore 4:00 e a seguire

Tabilo – Zhou

Struff – Basavareddy

Non prima delle ore 9:00 e a seguire

(WC) Diallo/Wong – Comesana/Etcheverry

(1) Arends/Arneodo – Kirkov/Stevens

COURT 2

Non prima delle ore 4:00 e a seguire

Mmoh – Kypson

Nava – Djere

Non prima delle ore 9:00

Kecmanovic/Muller – Musetti/Sonego