Kooyong Classic 2026: Cobolli mette ko Li Tu in due set

Flavio Cobolli supera Li Tu nell’ultima esibizione prevista per il Kooyong Classic 2026. Il tennista italiano sconfigge l’australiano col punteggio di 6-3 7-6(4) in poco meno di un’ora e trenta minuti di gioco. Un match che ha visto un primo set tutto sommato solido da parte di entrambi ma che ha vissuto sulle montagne russo per tutto il secondo parziale. Cobolli avrebbe dovuto giocare questo match contro il numero 3 del mondo Alexander Zverev che però ha dato forfait a causa di un problema al gomito.

LA PARTITA

Nel primo set entrambi i giocatori partono molto bene al servizio difendendo i rispettivi turni di battuta senza troppa fatica. Nel sesto gioco arriva la prima palla break del parziale e Cobolli è chirurgico a concretizzarla. Il 22enne romano mantiene i successivi turni di battuta e chiude il parziale per 6 giochi a 3. Nella seconda frazione altro allungo del numero 22 del mondo che conquista break in apertura ma subisce contro break nel gioco successivo. L’inerzia del match cambia completamente con Li Tu che ottiene un altro break e allunga sul 4-1. Secondo parziale senza padrone: ritorno prepotente del tennista italiano che conquista tre giochi consecutivi pareggiando i conti e portandosi sul 4-4. Il set si trascina al tie-break dove Cobolli riesce a imporsi per 7 punti a 4 chiudendo partita e incontro a proprio favore.