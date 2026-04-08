Masters 1000 Monte-Carlo 2026: programma, orari e ordine di gioco giovedì 9 aprile con Sinner

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco di giovedì 9 aprile del Masters 1000 di Monte-Carlo 2026. Torna in campo Jannik Sinner, che sul Campo Ranieri III va a caccia di un posto nei quarti di finale. Protagonista anche Carlos Alcaraz, mentre il big match tra Matteo Berrettini e Joao Fonseca inaugurerà il programma sul Campo dei Principi.
IL PROGRAMMA COMPLETO
COURT RAINIER III
ore 11.00 – Bergs vs (3) Zverev
a seguire – Cerundolo o Machac vs (2) Sinner
a seguire – (1) Alcaraz vs Etcheverry o Atmane
a seguire – (4) Musetti o Vacherot vs Hurkacz o Marozsan
COURT DES PRINCES
ore 11.00 – (WC) Berrettini vs Fonseca
a seguire – Auger-Aliassime o Cilic vs Moutet o (9) Ruud
a seguire – (11) Lehecka vs (8) Bublik
a seguire – (10) Cobolli o (Q) Blockx vs (5) De Minaur
COURT EA DE MASSY
terzo match dalle ore 11.00 – Berrettini/Vavassori vs Heliovaara/Patten