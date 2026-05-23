Arthur Fils non giocherà il Roland Garros 2026. Il tennista francese – non al meglio dopo il ritiro contro Andrea Pellegrino agli Internazionali d’Italia – ha annunciato il forfait per lo Slam parigino. Al suo posto entrerà il lucky loser Jesper de Jong, che affronterà Stan Wawrinka. “Non sono al 100% e non voglio correre rischi, non voglio fare nulla di stupido. Al momento non sono in grado di giocare questo torneo. Non è lo stesso infortunio dello scorso anno”, le dichiarazioni del francese in conferenza stampa.