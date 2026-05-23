Grant trionfa all’ITF W75 di Kosice e conquista la Top 200

Una giornata da ricordare per Tyra Grant. La classe 2008 azzurra trionfa nell’ITF W75 di Kosice, in Slovacchia, e conquista per la prima volta la Top 200. Nell’ultimo atto del torneo è arrivato il successo per 6-3 6-3 sulla tedesca Caroline Werner nella sfida che metteva di fronte la prima e la seconda testa di serie del tabellone. Grazie al quarto titolo ITF della sua carriera, Grant conquista il suo best ranking: alla nuova pubblicazione delle classifiche salirà infatti al numero 184 del mondo.